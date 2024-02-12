Ardahan’da dondurucu soğuk: Ağaçlar kırağı tuttu

Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 17,6 dereceye kadar düştü.

Ankara’dan Ardahan’a gezmek için gelen Cemal Uludağ, soğuk hava ve sisin oluşturduğu kartpostallık manzara doyamadığını söyleyerek, "Ardahan’ı beğendim. O eski Anadolu havasını burada gördüm. Kışı da burada görüp yaşadık. İnsanları da çok güzel, sıcak kanlı, tabiatı da çok güzel" dedi.

ARDAHAN BUZ TUTTU!



Ardahan'da dondurucu soğuklar sebebiyle Kura Nehri’nin yüzeyi buz tuttu. Sıcaklıkların sıfırın altında 17 dereceyi gördüğü kentte ağaçlar beyaza büründü. pic.twitter.com/QXgBGsF77P — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 12, 2024