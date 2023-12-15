Batı Karadeniz ve Marmara'ya Fırtına Geliyor

Meteoroloji, Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına etkili olacağını duyurdu.

Batı Karadeniz ve Marmara'ya Fırtına Geliyor

Türkiye'de, yurdun bir çok bölgesinde kuvvetli fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkili olacak fırtına ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Batı Karadeniz'de rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, aynı gün akşam Batı Karadeniz'in doğusunda, pazar sabah saatlerinde batısında etkisini kaybedecek. Marmara'da ise rüzgar, bugün akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, Marmara Bölgesi'nde pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# fırtına # Batı Karadeniz # marmara
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