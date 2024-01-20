Beklenen haber geldi! Kar yağışı geliyor

Diyarbakır ve Batman'da yaşayan insanları sevindiren haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Bu şehirde yaşayanların beklediği haberi veren Meteoroloji, 2 şehri kar yağışı ile müjdeledi ama...

Beklenen haber geldi! Kar yağışı geliyor
Beklenen haber geldi! Kar yağışı geliyor

Diyarbakır ve Batman'da yaşayan insanların beklediği haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman için kuvvetli yağış ve kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların duyarlı olması istendi.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Beklenen haber geldi! Kar yağışı geliyor - Resim : 1

 Meteoroloji, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların; Diyarbakır’ın kuzey ilçeleri (Dicle, Hani, Lice, Kulp) ile Batman’ın kuzey ilçelerinde (Sason ve Kozluk) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle yağmur, bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 santim üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor”

Beklenen haber geldi! Kar yağışı geliyor - Resim : 2

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını ile kar yağışı beklenen yerlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 4 ili uyardı! Kuvvetli yağış yolda...Meteoroloji 4 ili uyardı! Kuvvetli yağış yolda...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kar yağışı # diyarbakır # batman # meteoroloji
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