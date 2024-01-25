Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu Sakarya'ya dikkat! Meteoroloji uyardı...

Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu Sakarya'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Meteoroloji, gelecek kar yağışı konusunda bu şehirleri uyardı.

Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu Sakarya'ya dikkat! Meteoroloji uyardı...
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Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu Sakarya'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bu illere yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı geliyor. Meteoroloji, Batı Karadeniz için yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

BOLU, ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK, DÜZCE, KASTAMONU SAKARYA'YA DİKKAT

Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu Sakarya'ya dikkat! Meteoroloji uyardı... - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

Cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.

Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu Sakarya'ya dikkat! Meteoroloji uyardı... - Resim : 2

Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'a o gün kar geliyor! Donacağız...İstanbul'a o gün kar geliyor! Donacağız...Hava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kar yağışı # meteoroloji # düzce # kastamonu
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