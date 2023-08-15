Bolu'da tarihi sıcaklar yaşandı! Termometreler 42 dereceyi gösterdi

Bolu'da tarihi sıcaklar yaşanıyor. Bugün Bolu'da hava sıcaklığı 42 dereceyi aştı. Son 94 yılın en yüksek sıcaklığına ulaşılan Bolu'da 1929 yılından bu yana en yüksek sıcaklık 39 derece olarak ölçülmüştü.

Bolu'da tarihi sıcaklar yaşandı! Termometreler 42 dereceyi gösterdi
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Türkiye'nin pek çok bölgesi sıcak havalarla boğuşuyor. Bolu'da da sıcaklık rekoru kırıldı. Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. Bolulular son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı.

Bolu’da 1929 yılından bugüne kadar ki, en yüksek sıcaklık 2006 yılında ölçülen 39.8 dereceydi. Bugün sıcak havanın etkisi altında kalan Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. 2006 yılından bugüne kadar hava sıcaklığı 39.8 derecenin üzerine çıkmayan Bolu’da bugün itibariyle sıcaklık rekoru kırıldı. Bolu’da tüm zamanların en yüksek sıcak günü olarak kayıtlara geçen günde vatandaşlar serinlemenin yollarını doğada ve havuzlarda aradı.

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Serinlemek için Abant’a giden ve göl içerisine girerek fotoğraf çekimi yapan Bekir Sezer, “Elazığ’dan geldim. İlk defa Abant’a geliyorum. Çok güzel bir yer. Bu sıcaklıklarda bunalan insanlar için gelinebilecek en güzel yerlerden birisi.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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