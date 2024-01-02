Bugün Hangi İllerde Yağmur Yağacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? Kar Ne Zaman Yağacak? 2 Ocak 2024 Hava Durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Meteorolojiye göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. 2 Ocak 2024 günü hava nasıl olacak?

2 OCAK 2024 SALI İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu