Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 12 Ocak 2024 Cuma Günü İl İl Hava Durumu Raporu...

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 12 Ocak 2024 Cuma günü il il hava durumu...

12 OCAK 2024 CUMA GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Boğaz çevreleri ve Anadolu Yakası yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde güney ilçeleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 6°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu