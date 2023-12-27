Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji O İlleri Özel Olarak Uyardı! 27 Aralık 2023 İl İl Hava Durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için hava durumu raporunu açıkladı. Hangi illerde yağmur bekleniyor? Meteoroloji hangi illeri uyardı? 27 Aralık 2023 Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 27 Aralık 2023 günü il il hava durumu...
27 ARALIK 2023 GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetli
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Az bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu