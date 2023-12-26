Doğu Perinçek'ten TBMM'ye Çağrı: "Komisyonun NATO Kararını Reddedin"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO'ya alınmasıyla ilgili protokolü kabul etmesinin ardından açıklama yaptı. 'NATO'ya evet Türkiye'ye ihanettir' diyen Perinçek Milletvekillerini İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı oy vermeye çağırdı.

Perinçek: "NATO'ya Evet Türkiye'ye İhanettir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO'ya alınmasıyla ilgili protokolü kabul etmesine tepki gösterdi. NATO'nun Türkiye'ye karşı işlediği suçları hatırlatan Perinçek, "TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO'ya alınmasına olumlu oy vermesi ve TBMM'nin Genel Kurulu'na sevk etmesi, Türkiye'nin geleceğine karşı işlenen bir suçtur." dedi.

İşte Perinçek'in o açıklamaları:

- TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO'ya alınmasına olumlu oy vermesi ve TBMM'nin Genel Kurulu'na sevk etmesi, Türkiye'nin geleceğine karşı işlenen bir suçtur. NATO, PKK'yı besleyen, destekleyen, Yunanistan kıyılarında Türkiye'ye karşı obüsleri kuran örgütlenme. NATO Türkiye'de darbeleri tezgahlayan 1971, 1980 darbesi ve 15 Temmuz'u tezgahlayan örgütlenmedir. NATO'ya evet Türkiye'ye ihanettir. TBMM'ye özellikle sesleniyoruz. Bu komisyondan gelen kararı kesinlikle geri çevirmelidir.

"TBMM Üyeleri NATO'nun Vekilleri Olamaz"

,TBMM üyeleri NATO'nun vekilleri olamaz. Onlar milletvekili olma zorunluluğunu taşıyorlar. İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı oy vermelilerdir. NATO'ya verilen oylar Türkiye'nin geleceğinde mahkum edilecek oylardır. Vatan Partisi konunun takipçisidir.