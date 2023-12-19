Bugün Hava Nasıl Olacak? Sis Hangi İlleri Etkileyecek? 19 Aralık 2023 Günü Meteorolojiye Göre Hava Durumu Nasıl Olacak?
Hava durumu herkesin hayatını etkilemektedir. Bu nedenle insanlar havanın nasıl olacağını öğrenmek isterler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün hava durumu raporunu duyurmaktadır. Peki 19 Aralık 2023 günü hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi illeri uyardı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Herkesin hayatını derinden etkileyen hava durumunu öğrenmek için insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadırlar. Meteorolojiye göre yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. İşte 19 Aralık 2023 Salı günü il il hava durumu...
19 ARALIK'TA İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 6°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu