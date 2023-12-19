Bugün Hava Nasıl Olacak? Sis Hangi İlleri Etkileyecek? 19 Aralık 2023 Günü Meteorolojiye Göre Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hava durumu herkesin hayatını etkilemektedir. Bu nedenle insanlar havanın nasıl olacağını öğrenmek isterler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün hava durumu raporunu duyurmaktadır. Peki 19 Aralık 2023 günü hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi illeri uyardı?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sis Hangi İlleri Etkileyecek? 19 Aralık 2023 Günü Meteorolojiye Göre Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Herkesin hayatını derinden etkileyen hava durumunu öğrenmek için insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadırlar. Meteorolojiye göre yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. İşte 19 Aralık 2023 Salı günü il il hava durumu...

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sis Hangi İlleri Etkileyecek? 19 Aralık 2023 Günü Meteorolojiye Göre Hava Durumu Nasıl Olacak? - Resim : 1

19 ARALIK'TA İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sis Hangi İlleri Etkileyecek? 19 Aralık 2023 Günü Meteorolojiye Göre Hava Durumu Nasıl Olacak? - Resim : 2

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 6°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TOKAT °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sis Hangi İlleri Etkileyecek? 19 Aralık 2023 Günü Meteorolojiye Göre Hava Durumu Nasıl Olacak? - Resim : 3

DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 10°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu

 

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