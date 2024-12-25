Bursa kar yağışından etkilenecek mi? Meteoroloji açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü için Bursa’da beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı.
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Haftanın kalan günlerinde sıcaklıkların düşüşe geçmesi beklenirken, Bursa için detaylı tahminler şu şekilde:
BURSA'DA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Bursa’da:
Beklenen sıcaklık: 8°C - 14°C (gün içinde ortalama 9°C)
Hissedilen sıcaklık: 8°C - 14°C
Nem oranı: %79 - %86
Gün boyunca yağış beklenmemekle birlikte, nem oranının yüksekliği ve düşen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.