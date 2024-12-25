Bursa kar yağışından etkilenecek mi? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü için Bursa’da beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bursa kar yağışından etkilenecek mi? Meteoroloji açıkladı
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Haftanın kalan günlerinde sıcaklıkların düşüşe geçmesi beklenirken, Bursa için detaylı tahminler şu şekilde:

Bursa kar yağışından etkilenecek mi? Meteoroloji açıkladı - Resim : 1

BURSA'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Bursa’da:

Beklenen sıcaklık: 8°C - 14°C (gün içinde ortalama 9°C)
Hissedilen sıcaklık: 8°C - 14°C
Nem oranı: %79 - %86
Gün boyunca yağış beklenmemekle birlikte, nem oranının yüksekliği ve düşen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

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