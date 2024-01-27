Buzlanmaya dikkat! Meteoroloji uyarıyor! Bugün hangi illerde kar yağacak? 27 Ocak 2024 günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde başlayan soğuk ve kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulundu. Genel olarak parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 27 Ocak 2024 günü il il hava durumu...

27 OCAK 2024 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlamak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi; yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı illerinde kuvvetli olmak üzere, kıyılarda yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak ile Van'ın güney çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, güney çevrelerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı