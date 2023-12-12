Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor! Bakın Kaç Gün Sürecek...

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten İstanbul'da gerçekleşecek kar yağışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü İstanbul'a kar geliyor. Bakın Bakın kar yağışı kaç gün sürecek...

Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor! Bakın Kaç Gün Sürecek...
Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor! Bakın Kaç Gün Sürecek...
Son Güncelleme:

İstanbullular bu haberi günlerdir bekliyordu.. İstanbul'da olacak kar yağışı hakkında Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten tarih verdi. Cumartesi günü gelmesi ihtimal olan kar yağışı pazar günü de etkisini gösterebilir. İşte İstanbulluları sevindiren son dakika meteoroloji duyurusunun ayrıntıları...

Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor

Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor

İstanbul'a gelecek kar yağışı hakkında Kerem Ökten'in yaptığı sosyal medya paylaşımı bu şekildedir;

"Cumartesi ve Pazar günleri Marmara ve Batı Karadeniz'de hava çok soğuk. İstanbul'da yer yer kar yağışı ihtimali de var. Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın..."
Ülkenin Yarısı Yağmura Teslim, Kalan Yarısı İse... ☔Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarıyor: 12 Aralık 2023 Salı Günü Hava Durumu...Ülkenin Yarısı Yağmura Teslim, Kalan Yarısı İse... ☔Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarıyor: 12 Aralık 2023 Salı Günü Hava Durumu...Hava Durumu
# İstanbul # kar # kar yağışı # istanbul
Çok Okunanlar
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! Bugün Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! Bugün Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' Tepkisi!
Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' Tepkisi!
Öne Çıkanlar Hakemler isyan etti! Halil Umut Meler açıklaması! #hakem #futbol Hakemler isyan etti! Halil Umut Meler açıklaması! #hakem #futbol Çok Eşlilik Hangi Ülkelerde Yasal? Çok Eşlilik Hangi Ülkelerde Yasal?