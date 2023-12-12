Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor! Bakın Kaç Gün Sürecek...

İstanbullular bu haberi günlerdir bekliyordu.. İstanbul'da olacak kar yağışı hakkında Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten tarih verdi. Cumartesi günü gelmesi ihtimal olan kar yağışı pazar günü de etkisini gösterebilir. İşte İstanbulluları sevindiren son dakika meteoroloji duyurusunun ayrıntıları...

Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor

İstanbul'a gelecek kar yağışı hakkında Kerem Ökten'in yaptığı sosyal medya paylaşımı bu şekildedir;