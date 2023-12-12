Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor! Bakın Kaç Gün Sürecek...
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten İstanbul'da gerçekleşecek kar yağışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü İstanbul'a kar geliyor. Bakın Bakın kar yağışı kaç gün sürecek...
İstanbullular bu haberi günlerdir bekliyordu.. İstanbul'da olacak kar yağışı hakkında Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten tarih verdi. Cumartesi günü gelmesi ihtimal olan kar yağışı pazar günü de etkisini gösterebilir. İşte İstanbulluları sevindiren son dakika meteoroloji duyurusunun ayrıntıları...
Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor
İstanbul'a gelecek kar yağışı hakkında Kerem Ökten'in yaptığı sosyal medya paylaşımı bu şekildedir;
"Cumartesi ve Pazar günleri Marmara ve Batı Karadeniz'de hava çok soğuk. İstanbul'da yer yer kar yağışı ihtimali de var. Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın..."
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