Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Beklenen fırtına nedeniyle yapılacak bazı vapur seferleri iptal edildi. Açıklama GESTAŞ'tan yapıldı.

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli
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Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.00 ve 16.45 Avşa, saat 16.15 Narlı ve saat 17.30'da Marmara Adası kalkışlı seferler ile saat 19.00'daki Erdek kalkışlı Balıklı, Marmara ve Avşa seferleri yapılamayacak.

Pazar günü ise Avşa, Marmara, Ekinlik, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi hattında, Avşa ve Marmara kalkışlı seferler düzenlenemeyecek.

Ayrıca pazar günü Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# deniz ulaşımı # fırtına # marmara
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