Meteoroloji'den 58 İle Uyarı! Hava Sıcaklıkları Düşecek

Türkiye'yi hafta sonunda şiddetli yağış ve fırtına bekliyor. Cumartesi günü gelecek yeni yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları ortalama 8-10 derece düşecek. 18 ilde yer yer karla karışık yağmur görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülecek.

İstanbul için ise peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi günü Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği'nden de turuncu kodlu bir uyarı geldi. AFAD ise yurttaşlara uyarı mesajı yolladı. Mesajda vatandaşlara "ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." çağrısı yapıldı.

Türk Hava Yolları ise 40 seferini karşılıklı olarak iptal etti.