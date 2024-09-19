Doğu Karadeniz’e kuvvetli sağanak alarmı!

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları olası risklere karşı tedbirli olmaya davet etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğu Karadeniz’e kuvvetli sağanak alarmı!
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Yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, yarın akşam saatlerine kadar özellikle Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı bölgelerinde etkisini artırarak kuvvetli bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

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