İYİ Parti'den istifa eden Belediye Başkanı CHP'ye geçti

Martin’e, düzenlenen bir törenle CHP rozeti takıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Uzunköprü Belediye Başkanı olarak seçilen Ediz Martin, geçtiğimiz Temmuz ayında partisinden ayrıldığını duyurmuştu.

Temmuz'daki istifasının ardından, Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle CHP rozeti takılan Martin, "Özgür Özel'in yoluna yoldaş olmak için buradayım" diyerek CHP'ye yeniden katılmanın mutluluğunu dile getirdi.

Törende konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, "Ediz Martin'in katılımı partimizin gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı. CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ise Martin'in katılımının partinin toplumsal dönüşüm ve mücadelesine yeni bir soluk getireceğini vurguladı.

Törene CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.