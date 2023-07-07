Dünya'da sıcaklık rekoru kırıldı! 6 Temmuz en sıcak gün oldu

Dünya'da artan sıcaklıklar bunaltıcı etkisini sürdürüyor. 4 ve 5 Temmuz'da en yüksek seviyede ölçülen ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3. kez üst üste rekor kırdı.

ABD'deki Maine Üniversitesi hava sıcaklıkları ile ilgili verileri açıkladı. 6 Temmuz, 17,23 dereceyle "kaydedilen en sıcak gün" oldu.

Ortalaması alınan veri havuzuna göre Antarktika'da haftalık hava sıcaklığı ortalamasının normalin 4,5 derece üstünde olduğu kaydedildi.

Ancak ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Maine Üniversitesinin bilgisayar simülasyonuyla topladığı iklim analizi verilerini teyit edemediğini belirtti.

Açıklamada, "NOAA olarak Maine Üniversitesinin metodoloji veya sonuçlarını teyit edemesek de iklim değişikliği sebebiyle sıcak bir dönemden geçiyoruz." ifadesine yer verildi.

Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016'da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.