El Nina Soğukları Nedir? El Nina Soğukları Ne Zaman Başlayacak?

Yaz aylarında El Nino sıcakları ile kavrulan Türkiye, kış aylarında ise El Nina soğukları geliyor. Kışın sert geçeceğine işaret eden El Nina nedir? El Nina Soğukları Ne Zaman Başlayacak?

El Nina Soğukları Nedir? El Nina Soğukları Ne Zaman Başlayacak?
El Nino Soğukları Nelerdir? El Nina Soğukları Ne Zaman Başlayacak?

Pasifik okyanusu üzerinde meydana gelen bir hava akımı olan El Nina, ani düşen hava sıcaklığı ile oluşan soğuk hava dalgasıdır. Etkili olduğu alanlarda ciddi bir hava durumuna neden olur. Ortalama bir kaç yılda bir meydana gelen bu hava akımı olan El Nina, karmaşık hava akımı olarak kabul edilir. 

El Nina Soğukları Ne Zaman Başlayacak?

La Nina hava akımı başladığında, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olarak meydana gelir. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. Meteoroloji uzmanlarına göre; Kasım aylarının sonunda başlayacak olan bu hava akımında El Nina, yaklaşık 5 ay süreceği düşünülüyor. 

El Nina hava akımı

Çok aşırı kar yağışının meydana geleceği düşünülen El Nina hava durumundan kaynaklı bol fırtınalar yaşanacağı bekleniyor. Bunun yanı sıra kar fırtınaları sık sık yaşanacak. Kuzey ve Güney kıtlardaki kar yağışları daha şiddetli yaşanacak. 

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