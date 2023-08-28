Elazığ'da şimşekler geceyi aydınlattı

Elazığ’da sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ’da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Tüm Elazığ’ı etkisi altına alan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yağışların gece boyunca etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ ve Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ani sel, su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.