Elazığ'da şimşekler geceyi aydınlattı

Elazığ'da gece şimşeklerle aydınlandı. Sağanak yağışın etkili olduğu şehirde çakan şimşekler nedeniyle adeta gece gündüze döndü.

Elazığ'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Elazığ’da sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ’da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Tüm Elazığ’ı etkisi altına alan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yağışların gece boyunca etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Elazığ'da şimşekler geceyi aydınlattı - Resim : 1

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ ve Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ani sel, su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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