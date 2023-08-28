İstanbul'da sıcaklıklar yeniden artacak! Meteoroloji'den İstanbullular için sıcak uyarısı

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbullular için kötü haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu.

İstanbul'da sıcaklıklar yeniden artacak! Meteoroloji'den İstanbullular için sıcak uyarısı
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İstanbul yaz ortasında rekor sıcaklara ulaşmıştı. Yaz boyu mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bir süredir mevsim normallerine inmişti. İstanbulluları üzecek haber Meteoroloji'den geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, yarından başlayarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 Eylül Cuma günü Trakya kesiminde, 2 Eylül Cumartesi günü ise bölge genelinde mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların İstanbul'da 32-34, Edirne'de 31-37, Kırklareli'de 32-36,Tekirdağ'da 30-32, Yalova'da 29-31, Kocaeli'de 34-37, Sakarya'da 33-37 derece olması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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