Eskişehir'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji o ilçeleri uyardı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Havaların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Eskişehir'de sıcaklığın 4 ila 6 derece azalarak 14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı, bugün akşam saatlerinde Mihalıççık, Sivrihisar ve Günyüzü çevrelerinde, yarın öğle saatlerinden sonra ise Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR'E YAŞAYANLAR DİKKAT

Hava sıcaklığıyla ilgili Bursa çevrelerinde önemli bir değişiklik beklenmezken; Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illeri genelinde 4 ila 6 derece azalma bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Kütahya ve Bilecik illeri genelinde zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, Bursa ili genelinde ise yine aynı yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına eseceği öngörülüyor.

Bahar ve yaz aylarında meydana gelen gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklar meydana gelebildiğinden meteoroloji tarafından ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan Eskişehir'de hava sıcaklığının Çifteler, Mihalıççık, Beylikova ve Han ilçelerinde 14 dereceye kadar düşebileceği değerlendiriliyor.