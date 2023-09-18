Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Hava durumu her gün vatandaşların en fazla merak ettiği konulardan birisi. 18 Eylül 2023 günü havanın nasıl olacağı internette aranıyor. Eylül ayının gelmesiyle artan soğuklar ve yağışlar yurt genelinde devam edecek mi? Hangi illerde yağış bekleniyor. İşte 18 Eylül 2023 günü hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
18 EYLÜL İÇİN METEOROLOJİ UYARDI!
Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
18 EYLÜL GÜNÜ İL İL VE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAKARYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
- TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ağrı'nın güneyi, Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu
- KARS °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık