İstanbul barajlarından alarm geldi! Barajların doluluk oranı kaça indi? Son 9 yılın en düşüğü...

İstanbul, Türkiye'nin en büyük metropol şehri olarak, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından önemli bir zorlukla karşı karşıyadır. Bu sorun, özellikle yaz aylarında ve kurak dönemlerde baraj doluluk oranlarının düşmesiyle daha da belirgin hale gelmektedir. Eylül gibi tarihlerde, İstanbul'da hava sıcaklığının artması ve yağışın azalması, bu su sorununu daha da derinleştirebilir.

İstanbul Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehirdeki su temini ve atık su yönetiminden sorumlu ana kuruluşlardır. Bu iki kurum, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak ve baraj doluluk oranlarını kontrol altında tutmak için sürekli bir çaba içindedir. Ancak İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu ve artan su talebi, bu görevi daha da karmaşık hale getirmektedir. İstanbul'da barajların genel doluluk oranı %25,55'i göstermektedir.

Su sorunuyla başa çıkmak için İstanbul Belediyesi ve İSKİ, suyun sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek, su tasarrufu önlemleri geliştirmek ve su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek için çeşitli projeler ve stratejiler geliştirmiştir. İstanbul halkına, suyun önemini ve kıtlığının nasıl önüne geçilebileceğini anlatmak için de çeşitli bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmektedir. Çünkü su sorunu hâlâ büyümeye devam etmektedir. İstanbul'daki barajlar İSKİ'nin verdiği bilgilere göre son 9 yılın en düşük oranına sahip durumda.

Sonuç olarak, İstanbul'da su sorunu, şehir için kritik bir mesele olarak ön plana çıkmaktadır. İstanbul Belediyesi ve İSKİ, bu sorunu çözmek ve su kaynaklarını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir.

18 EYLÜL İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

İstanbul'da baraj doluluk oranlarının izlenmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük bir önem taşır. Bu tarihte alınacak tedbirler, su sorununun minimize edilmesine yardımcı olabilir ve İstanbul'un gelecekteki su ihtiyaçlarını güvence altına alabilir. Peki, İstanbul'daki barajlarda son durum nedir?