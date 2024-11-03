Fırtına uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı, Güney Ege'ye fırtına geliyor. Peki fırtına ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte merak edilen ayrıntılar...
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Güney Ege bölgesinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre bölgeye fırtına geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgedeki vatandaşları fırtına konusunda uyardı.
FIRTINA UYARISI
Güney Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı