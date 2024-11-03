Fırtına uyarısı geldi

Güney Ege bölgesinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre bölgeye fırtına geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgedeki vatandaşları fırtına konusunda uyardı.

FIRTINA UYARISI

Güney Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.