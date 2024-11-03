Fırtına uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı, Güney Ege'ye fırtına geliyor. Peki fırtına ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

Fırtına uyarısı geldi
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Güney Ege bölgesinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre bölgeye fırtına geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgedeki vatandaşları fırtına konusunda uyardı.

FIRTINA UYARISI

Fırtına uyarısı geldi - Resim : 1

Güney Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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