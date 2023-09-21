Hava sıcaklıkları yeniden artıyor! Sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak
Hava sıcaklıkları yurt genelinde yeniden yükselişe geçiyor. Bazı illerde termometreler 40 dereceye kadar yükselecek.
Yurt genelinde güneş parlayacak; hava sıcaklıkları yaz günlerini aratmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, Cuma gününden itibaren yeniden artacak.
Hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerleri görülecek.
Salı gününe kadar Batı Karadeniz hariç, yurdun diğer bölgelerinde yağış beklenmiyor.
Hava sıcaklıkları Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yükselecek, 35-40 derece arasında seyredecek.