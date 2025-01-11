İBB uyardı: İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış, İBB'nin açıklamasına göre gece saatlerine kadar sürecek. AKOM verilerine dayanan açıklamada, kent genelinde sağanak yağışların geçişinin geceye kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, vatandaşlara olası olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını hatırlattı. Sağanak yağışın yanı sıra, İstanbul'da yarından itibaren poyrazın kuvvetlenmesi bekleniyor. Bu durum, sıcaklıkların da 3-10 derece arasında birden düşmesine neden olacak.

İBB, fırtına ve yağış nedeniyle olası olumsuz durumlarda vatandaşların ALO 153 ile iletişime geçmesini önerdi.