Metro kazası: İki tren çarpıştı, en az 30 yaralı

Almanya sınırına yakın Strazburg kentindeki bir metro istasyonunda gerçekleşen çarpışma, bölgede büyük paniğe neden oldu. Yaralananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

Kazanın ardından ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, yetkililerin incelemeleri sürüyor.