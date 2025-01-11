Metro kazası: İki tren çarpıştı, en az 30 yaralı

Fransa’nın Strazburg kentinde iki metro treni çarpıştı. Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Metro kazası: İki tren çarpıştı, en az 30 yaralı
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Almanya sınırına yakın Strazburg kentindeki bir metro istasyonunda gerçekleşen çarpışma, bölgede büyük paniğe neden oldu. Yaralananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

Kazanın ardından ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, yetkililerin incelemeleri sürüyor.

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