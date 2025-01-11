Bursa’da madende can kaybı: Patlatma sırasında feci kaza!
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan bir maden sahasında korkunç bir olay yaşandı. Patlatma işlemi sırasında kayan kaya parçalarının altında kalan 44 yaşındaki Murat Özdoğan hayatını kaybetti.
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Olay, Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında meydana geldi. Madenin patlatma sorumlusu olan Murat Özdoğan, gerçekleştirdiği patlatmanın ardından alanda inceleme yapmak üzere bölgeye gitti. Ancak bu sırada, kaya yığınının kayması sonucu parçaların altında kaldı.
ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Murat Özdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Özdoğan’ın cenazesinin hastane morguna kaldırılacağı bildirildi. Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı