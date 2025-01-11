Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da bulunmaktan gurur duyduğunu ifade ederek konuşmasına başladı:

“Peygamberler diyarı, medeniyet tarihimizin gurur kaynağı Şanlıurfa’da olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada aydınlık bir geleceğin temellerini atan, dalga dalga büyüyen bir umut görüyorum.”

“AK Parti 85 Milyonun Partisidir”

AK Parti’nin tüm Türkiye’ye eşit hizmet götürdüğünü vurgulayan Erdoğan, siyasetin milletle kader birliği yapmak olduğunu söyledi:

“AK Parti, 85 milyon vatandaşımıza adil hizmet götüren bir partidir. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadık. Türkiye’nin kalkınmasını tüm unsurlarıyla gerçekleştirme hedefimizden asla vazgeçmedik. Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize ters düşen her şeyi elimizin tersiyle ittik.”

“Ya Silahlar Gömülecek ya da Silah Doğrultanlar”

Terörle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin sona yaklaştığını ifade etti:

“Terörle hiçbir yere varılamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etmekten başka seçeneği kalmamıştır. Ya namlusu ülkemize doğrultulan o silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar. Bunun başka bir yolu yoktur. Artık terör ülkemizin etrafından çekilsin istiyoruz.”

“Terör Örgütleri Bu Topraklara Acıdan Başka Bir Şey Getirmedi”

Erdoğan, terör örgütlerinin bölgede sadece kandan ve acıdan başka bir şey getirmediğini belirtti:

“40 yıldır bölücü terör örgütü üzerinden oynanan kirli oyunların artık raf ömrü tükenmiştir. Terör örgütleri bu topraklara kandan, acıdan ve ayrımcılıktan başka bir şey getirmedi.”

“Türkiye Yüzyılı İçin Çalışıyoruz”

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceği için çalıştıklarını vurguladı:

“Kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden 85 milyonu aynı ortak paydada birleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz.”