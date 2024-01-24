İstanbul ve Ankara için dikkat! Sıcaklıklar sıfırın altına düşüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaparken uzmanlar da İstanbul ve Ankara için alarm verdi.

ANKARA'DA SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞÜYOR

Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz, Ankara'da yarın hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşeceğini vurguladı.

'İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLİYORUZ'

İstanbul için yağış beklediğini dile getiren Şahbaz, "Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişiyor. Perşembe günü Avrupa yakası çok bulutlu ancak Anadolu yakasında yağmur göreceğiz, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Cuma günü İstanbul genelinde yağmur şeklinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık da 3 ila 8 derece arasında değişecek" dedi.

Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz.

Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak.

Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz.

İZMİR'DE YAĞIŞ YOK

Çarşamba-perşembe günleri hava parçalı az bulutlu olacak. Cuma günü bulutluluk biraz daha artıyor ancak yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da çarşamba 5 ila 12 derece, perşembe 4 ila 13 derece, cuma 6 ila 13 derece arasında değişecek