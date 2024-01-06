İstanbul'a Kara Kış Geliyor! Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbullular atkı ve berelerinizi çıkartın çünkü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Akom'dan kar yağışı uyarısı yapıldı. Sibirya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Ayrıntılar haberimizde...

İstanbullular kara hasret kaldı. Kar yağışına dair heyecanla beklenen resmi açıklama geldi.

Meteoroloji ve Akom'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul sonunda kara kavuşacak. Hasretle beklenen kar yağışı peki hangi günler etkili olacak. Başkent Ankara'da ise salı gününden itibaren yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre İzmir'de ise cumartesi akşam saatlerinde yağışlı hava kenti etkisi altına alacak. Pazar, pazartesi günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun Doğu Anadolu Bölgesi Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta ise kar nedeniyle 681 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# istanbul # kar yağışı
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