İstanbul'a Kara Kış Geliyor! Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbullular kara hasret kaldı. Kar yağışına dair heyecanla beklenen resmi açıklama geldi.

Meteoroloji ve Akom'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul sonunda kara kavuşacak. Hasretle beklenen kar yağışı peki hangi günler etkili olacak. Başkent Ankara'da ise salı gününden itibaren yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre İzmir'de ise cumartesi akşam saatlerinde yağışlı hava kenti etkisi altına alacak. Pazar, pazartesi günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun Doğu Anadolu Bölgesi Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta ise kar nedeniyle 681 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.