İstanbul'a sıcaklar geri geliyor! Valilik uyardı
İstanbul, hafta sonuna yağmurla girmişti. Sıcak bir hafta sonrasında yağmurla serinleyen İstanbul için yeniden sıcak uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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