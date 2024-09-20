İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı: AKOM’dan vatandaşlara tedbir çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullulara yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bu akşam şehir genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı, Karadeniz’e kıyısı olan bölgelerde ise aşırı yağış beklenildiği ifade edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı: AKOM’dan vatandaşlara tedbir çağrısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullulara yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bu akşam şehir genelinde kuvvetli yağışların etkili olacağı, Karadeniz’e kıyısı olan bölgelerde ise aşırı yağış beklenildiği ifade edildi.

AKOM’un açıklamasına göre, bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi tahmin edilen serin ve yağışlı hava, İstanbul genelinde etkisini gösterecek. Yarın akşam saatlerine kadar sürecek yağışların şehir merkezinde yoğun, Karadeniz kıyısındaki Şile, Beykoz, Sarıyer ve Eyüpsultan gibi bölgelerde ise çok yoğun olması bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarı

Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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