İstanbul'da Sağanak Sonrası Değişmeyen Manzara! Tarihi Kapalı Çarşı Sular Altında

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası pek çok ilçede su baskınları yaşandı. O ilçelerden biri de Fatih oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Esnaf zor anlar yaşadı.

İstanbul'da Sağanak Sonrası Değişmeyen Manzara! Tarihi Kapalı Çarşı Sular Altında
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İstanbul'da yine yağmur sonrası su taşkınları yaşandı. Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Fatih’te bulunan çevre sokakları da su bastı. Esnaflar zor anlar yaşadı.

Tarihi Kapalı Çarşı'yı Su Bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle Fatih’te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Kapalı Çarşı içerisinde ve çevresinde bulunan bazı iş yerlerini su baskını nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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