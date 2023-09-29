Pendik'te Korkunç Olay! İstinat Duvarı Araçların Üstüne Çöktü

İstanbul Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerine çöktüğü iki araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken araçta sıkışan 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Pendik'te Korkunç Olay! İstinat Duvarı Araçların Üstüne Çöktü
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Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü. Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin araçta sıkışan 1 kişiyi de yaralı olarak kurtarıldı. Pendik'te yağış nedeniyle araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Kaynarca alt geçitinde biriken su nedeniyle bir vatandaş aracında mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan vatandaş, kurtarılmayı bekledi.

Yağışlar Ne Kadar Sürecek?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul'daki kuvvetli yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pendik'te Korkunç Olay! İstinat Duvarı Araçların Üstüne Çöktü - Resim : 1Yağışların 4 gün süreceğini dile getiren Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.

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