İstanbul'da sağanak yağış! İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu
Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Hafta boyu sıcaktan kavrulan İstanbullular, bu haber sonrası İstanbul'da havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. İşte ilçe ilçe İstanbul'da hava nasıl olacak sorusunun cevabı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un hafta sonuna yağışla gireceğini duyurdu. Serinlemek isteyen İstanbullunun gözü kulağı yağışların ne zaman başlayacağında. Peki yağışlı hava İstanbul'u serinletmeye yetecek mi? İstanbul'un ilçelerinde hava nasıl olacak?
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı bekleniyor.
Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (Kareyel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 Km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların İstanbul ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli’de çok kuvvetli (50-75 kg/m2), Sakarya’da şiddetli (50-100 kg/m2), Sakarya’nın doğu ilçelerinde aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.
ADALAR HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 27 derece
ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 27 derece
ATAŞEHİR HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
AVCILAR HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 26 derece
BAĞCILAR HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 28 derece
BAKIRKÖY HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 28 derece
BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 26 derece
BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 26 derece
BEYKOZ HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 26 derece
BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 29 derece
BEYOĞLU HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 28 derece
ÇATALCA HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 27 derece
ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 27 derece
ESENLER HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 26 derece
ESENYURT HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 26 derece
EYÜP HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 27 derece
FATİH HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 28 derece
GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
GÜNGÖREN HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 28 derece
KADIKÖY HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 26 derece
KAĞITHANE HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 27 derece
KARTAL HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 28 derece
KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 26 derece
MALTEPE HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
PENDİK HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 27 derece
SANCAKTEPE HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
SARIYER HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
SİLİVRİ HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 28 derece
SULTANBEYLİ HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 23 derece
SULTANGAZİ HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
ŞİLE HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 27 derece
ŞİŞLİ HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 28 derece
TUZLA HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 30 derece
ÜMRANİYE HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 25 derece
ÜSKÜDAR HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 26 derece
ZEYTİNBURNU HAVA DURUMU
Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 28 derece
KAYNAK: mgm.gov.tr