İstanbul'da sağanak yağış! İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un hafta sonuna yağışla gireceğini duyurdu. Serinlemek isteyen İstanbullunun gözü kulağı yağışların ne zaman başlayacağında. Peki yağışlı hava İstanbul'u serinletmeye yetecek mi? İstanbul'un ilçelerinde hava nasıl olacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (Kareyel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 Km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli’de çok kuvvetli (50-75 kg/m2), Sakarya’da şiddetli (50-100 kg/m2), Sakarya’nın doğu ilçelerinde aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

ADALAR HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 27 derece

ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 27 derece

ATAŞEHİR HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

AVCILAR HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 26 derece

BAĞCILAR HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 28 derece

BAKIRKÖY HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 28 derece

BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 26 derece

BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 26 derece

BEYKOZ HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 26 derece

BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 29 derece

BEYOĞLU HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 28 derece

ÇATALCA HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 27 derece

ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 27 derece

ESENLER HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 26 derece

ESENYURT HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 26 derece

EYÜP HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 27 derece

FATİH HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 28 derece

GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

GÜNGÖREN HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 28 derece

KADIKÖY HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 26 derece

KAĞITHANE HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 27 derece

KARTAL HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 28 derece

KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 26 derece

MALTEPE HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

PENDİK HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 27 derece

SANCAKTEPE HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

SARIYER HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

SİLİVRİ HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 28 derece

SULTANBEYLİ HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 23 derece

SULTANGAZİ HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

ŞİLE HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 27 derece

ŞİŞLİ HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 28 derece

TUZLA HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 30 derece

ÜMRANİYE HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 25 derece

ÜSKÜDAR HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 26 derece

ZEYTİNBURNU HAVA DURUMU

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

En yüksek sıcaklık: 28 derece

KAYNAK: mgm.gov.tr