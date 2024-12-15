İstanbullular dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldı. Sağanak yağışın tüm kent genelinde etkili olması bekleniyor.
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İstanbullular için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. MGM'nin verilerine göre İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek. Sabah saatlerinden başlayarak Çatalca, Silivri ilçeleri başta olmak üzere akşam saatlerine kadar sürecek yağış, kent genelinde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u uyardı
MGM, yağışlar nedeniyle İstanbul için sarı kodla uyarı verdi. MGM'nin uyarısında İstanbulluların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Sıcaklıkların ise 10 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber