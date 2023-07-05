İzmir'in doğusuna gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

İzmir'in doğusuna gök gürültülü sağanak uyarısı! Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan verilere göre Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te devam eden gök gürültülü sağanağın önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli sağanağa dönüşeceği beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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