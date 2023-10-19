Kar Yağışı Başladı! Doğu'ya Kış Erken Geldi

Doğu Anadolu Bölgesi’ne kış erken geldi. Van’da kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kalırken Ardahan’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar Yağışı Başladı! Doğu'ya Kış Erken Geldi

Van-Bahçesaray yolunda kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Kentte 2 gündür devam eden sağanak ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Van-Hakkari kara yolunda ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yolda kontrollü ilerledi. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde de benzer manzara vardı. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar, Ardahan-Şavşat kara yolundaki Çam Geçidi'ni beyaza bürüdü.

İç Bölgelerde Sıcaklıklar Daha Da Düşecek! Meteoroloji Açıkladı: 19 Ekim Günü Hava Durumu Raporuİç Bölgelerde Sıcaklıklar Daha Da Düşecek! Meteoroloji Açıkladı: 19 Ekim Günü Hava Durumu RaporuHava Durumu

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# doğu anadolu # kış # kar yağışı # van # ardahan
Çok Okunanlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!
Zehra İnşallah Kimdir?
Zehra İnşallah Kimdir?
Aksa Tufanı Operasyonunda 306 İsrail Askeri Öldürüldü
Aksa Tufanı Operasyonunda 306 İsrail Askeri Öldürüldü
Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? Güncel Altın Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? Güncel Altın Fiyatları...
Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi!
Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi!
Öne Çıkanlar "Devleti Devlet İkna Eder!" - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler - Ulusal Kanal "Devleti Devlet İkna Eder!" - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler - Ulusal Kanal Çiçekleriniz bir şırıngayla canlanacak! Çiçekleriniz bir şırıngayla canlanacak!