Kar Yağışı Başladı! Doğu'ya Kış Erken Geldi

Van-Bahçesaray yolunda kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Kentte 2 gündür devam eden sağanak ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Van-Hakkari kara yolunda ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yolda kontrollü ilerledi. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde de benzer manzara vardı. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar, Ardahan-Şavşat kara yolundaki Çam Geçidi'ni beyaza bürüdü.