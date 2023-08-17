Kayseri'de sıcaklık 40 dereceye ulaştı

Kayseri'de hava 40 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerini şelalelerin olduğu bölgelere attı.

Kayseri'de sıcaklık 40 dereceye ulaştı
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Sıcak havayla imtihan devam ediyor. Kayseri’de sıcaklıklar 40 dereceye ulaştı. Vatandaşlar serinlemek için çareyi şelalelerde arıyor.

Kent merkezinin bunaltıcı havasından kaçıp ferahlamak isteyenler, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı, Yeşilköy ve Derebağ ile Develi ilçesindeki Homurlu gibi şelalelere gidiyor.

"Buz gibi" akan suların oluşturduğu serin havanın keyfini yaşayan ziyaretçiler, şelalelerin etrafında ve suyun sığ olduğu yerlerde vakit geçiriyor.

Bazıları da piknik yapıp her anı ölümsüzleştirmek için sevdikleriyle fotoğraf çektiriyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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