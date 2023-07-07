Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için kuvvetli yağmur uyarısında bulundu. 6 ilde kuvvetli sağanak yağışa bağlı sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı
Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu geceden itibaren etkili olması beklenen yağışların 6 ili etkilemesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ'E KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

- Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri), 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) , Cumartesi gece saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAYNAK: mgm.gov.tr

# Batı Karadeniz # batı karadeniz hava durumu # kuvvetli sağanak
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 7 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 İstanbul'da elektrik kesintisi! Mumları hazırlayın
3 Galatasaray Icardi için teklif yükseltti!
4 2023 yılının dev transferlerini yaptı!
5 Çağla Şıkel'i kas yığınına çeviren diyet!