Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu geceden itibaren etkili olması beklenen yağışların 6 ili etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

- Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri), 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) , Cumartesi gece saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.