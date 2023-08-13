Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde fırtına! Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olmacağı belirtildi.

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken Şehir Hatları ve BUDO'dan seferlere ilişkin bir açıklama yapılmadı.​​​​