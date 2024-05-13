Marmara'ya kar yağdı! O şehirde yaşayanlar şaşkın

Marmara'ya yağan kardan ötürü o şehirde yaşayanlar şaşkınlığa uğradı. Mayısın ortasında kar yağışı görülmesi vatandaşları şaşkınlıkla beraber sevindirdi.

Marmara'ya kar yağdı! O şehirde yaşayanlar şaşkın
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Mayısın ortasında Marmara'ya kar yağdı. Gören vatandaşlar şaşkınlığa uğradı. Bu hadise Sakarya'da gerçekleşti. İlkbahar aylarına girilmesine rağmen Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

MARMARA'YA KAR YAĞDI

Marmara'ya kar yağdı! O şehirde yaşayanlar şaşkın - Resim : 1

İlkbahar aylarına girilmesine rağmen yağan kar, Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Mayıs ayında yağan kar bazı yeşil alanları beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla devam ediyor.

Karadenizli çay üreticisi tepkiliKaradenizli çay üreticisi tepkiliEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kar # marmara
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