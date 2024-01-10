Meteoroloji Kar Uyarısı Yaptı! 7 İle Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı...

Yağışlı havanın esir aldığı Türkiye'de dondurucu soğuklar yaşanıyor.

Bazı illerde kar nedeniyle okullar tatil edilirken, İstanbul'da ise sıcaklıklar hafta sonu sıfırın altına kadar düşecek.

Meteoroloji tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde sağanak yağış, fırtına, soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Ülke genelinde çetin kış şartları iyiden iyiye hissedilmeye başlamışken MGM'nin hava tahmin raporunda birçok il için fırtına ve sağanak yağış uyarısı verdi. Öte yandan, 7 ile de sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

O İllere Kar Uyarısı Yapıldı

Doğu Anadolu'da beklenen yağışların (11.01.2023) Perşembe akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar (10-20 cm/12 saat kar yüksekliği), Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar yüksekliği) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının 14.01.2024 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz’de rüzgarın dün öğle saatlerinden itibaren batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde kendini gösteren fırtınanın (10.01.2024) bugün etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Fırtına Etkisini Kaybediyor

Marmara'da rüzgar, salı günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) kendini gösteriyor. Fırtınanın (10.01.2024) bugün etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege’de rüzgarın (10.01.2024), sabah saatlerinden itibaren kuzeyi, zamanla geneli kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirilmişti. Fırtınanın Perşembe (11.01.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.