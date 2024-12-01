Meteoroloji sarı kod verdi: 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Ege ve Marmara bölgeleri için sağanak yağış ve fırtına uyarıları yapılırken, 4 il için "sarı kodlu uyarı" yayımlandı. İşte detaylar:

Ege Bölgesi: Kıyı Ege’de İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi: Sabah saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 km hızla esen kuvvetli fırtına etkili olacak. Fırtınanın Pazartesi sabahı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Genel Durum: Türkiye genelinde batı kesimlerde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülecek.



Bölgelere Göre Hava Durumu:

Marmara:

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında sağanak yağış bekleniyor.

Çanakkale: 11°C - 14°C

Edirne: 9°C - 14°C

İstanbul: 9°C - 14°C, yer yer çok bulutlu.

Ege:

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Afyonkarahisar: 0°C - 10°C

İzmir: 13°C - 17°C, sağanak yağışlı.

Akdeniz:

Az bulutlu, iç kesimlerde gece pus ve buzlanma bekleniyor.

Adana: 4°C - 18°C

Antalya: 11°C - 20°C

İç Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu, gece buzlanma ve sis görülebilir.

Ankara: 0°C - 9°C

Konya: -1°C - 9°C

Karadeniz:

Az bulutlu, iç kesimlerde pus ve don bekleniyor.

Trabzon: 7°C - 13°C

Bolu: -1°C - 10°C

Doğu Anadolu:

Az bulutlu, bölgede don ve sis etkili olacak.

Erzurum: -17°C - -6°C

Malatya: -4°C - 5°C

Güneydoğu Anadolu:

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: -2°C - 12°C

Gaziantep: 1°C - 13°C