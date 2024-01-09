Meteoroloji Tek Tek Sıraladı! Başta İstanbul Sonra Tekirdağ Çanakkale Bursa Yalova Kocaeli Geliyor Gelmekte Olan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. 9 Ocak'ta seyrek başlayan kar yağışı akşam saatlerinde artacağı ve 10 Ocak'ta daha da şiddetli olacağına yönelik açıklama geldi. Meteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz'deki bazı iller için kuvvetli kar ve karla karışık yağmur geliyor.

İşte Kar Yağışının Olacağı Şehirler

9 Ocak 2024 günü hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Ege ve Akdeniz kıyılarında şiddetli yağış ve fırtına meydana gelirken Kar Yağışı ise Marmara Kıtasında özellikle yüksek rakımlarda kendini gösterdi. Bursa Uludağ, Tekirdağ, Edirne, İstanbul Tepeleri, Yalova ve Bilecik'te kar yağışı yaşandı. Bunun aynı sıra İstanbul iç ve kıyı kesimlerinde ise karla karışık yağış meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasında kar yağışı ve karla karışık yağış olacak 21 şehir uyardı. Sarı kodlu uyarı verilen iller sırasıyla şu şekilde: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce.

Buzlanmalara Dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara ve Batı Karadeniz'deki bazı iller için kuvvetli kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji tahmininde şu ifadelere yer verildi: Son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ayrıca özellikle Çanakkale Şehir için ise; Meteoroloji'den yapılan uyarıya dikkat çekildi. Yapılan açıklamada "Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağışına (5-20 cm) dönüşmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.