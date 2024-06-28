Meteoroloji uyardı! Cumartesi günü geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi günü giriş yapacak fırtına hakkında vatandaşları uyardı. Özellikle o 2 bölgede yalayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Marmara'nın güneyi ile Ege'nin batısında yaşayan vatandaşları ilgilendiren Meteoroloji haberi geldi. Bu bölgelerde fırtına bekleniyor. Kuvvetli ve kısa süreli esecek fırtına vatandaşları olumsuz etkileyebilir. Cumartesi günü giriş yapacak fırtına hakkında uyarıda buluan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması aşağıda yer alıyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi günü giriş yapacak fırtına hakkında şu ifadeleri kullandı:
Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.06.2024 Cumartesi günü Marmara'nın güneyi ile Ege'nin batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kısa süreli 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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