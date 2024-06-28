Meteoroloji uyardı! Cumartesi günü geliyor

Marmara'nın güneyi ile Ege'nin batısında yaşayan vatandaşları ilgilendiren Meteoroloji haberi geldi. Bu bölgelerde fırtına bekleniyor. Kuvvetli ve kısa süreli esecek fırtına vatandaşları olumsuz etkileyebilir. Cumartesi günü giriş yapacak fırtına hakkında uyarıda buluan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması aşağıda yer alıyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi günü giriş yapacak fırtına hakkında şu ifadeleri kullandı: