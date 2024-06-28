Meteoroloji uyardı! Cumartesi günü geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi günü giriş yapacak fırtına hakkında vatandaşları uyardı. Özellikle o 2 bölgede yalayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı! Cumartesi günü geliyor
Meteoroloji uyardı! Cumartesi günü geliyor
Editör: Nurullah Aydın
Son Güncelleme:

Marmara'nın güneyi ile Ege'nin batısında yaşayan vatandaşları ilgilendiren Meteoroloji haberi geldi. Bu bölgelerde fırtına bekleniyor. Kuvvetli ve kısa süreli esecek fırtına vatandaşları olumsuz etkileyebilir. Cumartesi günü giriş yapacak fırtına hakkında uyarıda buluan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması aşağıda yer alıyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji uyardı! Cumartesi günü geliyor - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi günü giriş yapacak fırtına hakkında şu ifadeleri kullandı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.06.2024 Cumartesi günü Marmara'nın güneyi ile Ege'nin batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kısa süreli 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Dünyanın ikinci büyük krater gölü! Türkiye'de bulunuyorDünyanın ikinci büyük krater gölü! Türkiye'de bulunuyorGezi
# fırtına # meteoroloji
Çok Okunanlar
Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası
Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası
Türkiye gri listeden çıktı!
Türkiye gri listeden çıktı!
Dolar'da baskı sürüyor! Yükseliş gelecek mi gelecek?
Dolar'da baskı sürüyor! Yükseliş gelecek mi gelecek?
Kripto varlık düzenlemesi ne anlama geliyor?
Kripto varlık düzenlemesi ne anlama geliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile diyalog mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile diyalog mesajı!
Öne Çıkanlar FETÖ'nün kökü nasıl kazınır? FETÖ ile mücadele nasıl olmalı? | Doğu Perinçek FETÖ'nün kökü nasıl kazınır? FETÖ ile mücadele nasıl olmalı? | Doğu Perinçek MEB'den Bakan Tekin'in "il müdüründen torpil istediği"ne ilişkin iddiaya yanıt MEB'den Bakan Tekin'in "il müdüründen torpil istediği"ne ilişkin iddiaya yanıt