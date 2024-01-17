Meteoroloji uyardı! Denizlerde fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına oluşacağı ve aksaklıklar oluşabileceği konusunda uyarı geldi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.
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