Meteoroloji uyardı! Denizlerde fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına oluşacağı ve aksaklıklar oluşabileceği konusunda uyarı geldi...

Meteoroloji uyardı! Denizlerde fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat! 17 Ocak 2024 hava durumuMeteoroloji uyardı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat! 17 Ocak 2024 hava durumuHava Durumu
# meteoroloji # fırtına
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