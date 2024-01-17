Meteoroloji uyardı! Denizlerde fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.