Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor, bazı şehirlerde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıkları ülke genelinde 3 ila 6 derece arasında düşecek. Ekim ayıyla birlikte sonbaharın serin ve yağışlı havası kendini hissettirmeye başladı.

Uzmanlar, Karadeniz üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye’ye giriş yapacağını belirtiyor. Bu sistemle birlikte özellikle iç ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde azalması, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre; Kastamonu, Bolu ve Kartalkaya gibi yüksek rakımlı bölgelerde hafta sonu kar yağışı olasılığı arttı. Soğuk havanın ilerleyen günlerde Sivas ve Kayseri çevrelerinde de etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inebileceği uyarısı yapıldı.